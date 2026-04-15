全21局にも及ぶ大熱戦を制した。TEAM雷電の黒沢咲（連盟）が4月14日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第1試合に登板。6万6000点超えの大トップを取った。【映像】赤牌引きで決めた！黒沢咲、美しくも強烈な親倍満ツモ当試合は、起家から赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、黒沢、BEAST X・下石戟（協会）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）の並びでスタート。東1局は親番の渡辺が1500点、東1