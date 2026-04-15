あごピースや虫歯ポーズなど時代とともに変化する女子高校生の決めポーズ。令和のJKの間で「顔を隠すポーズ」が人気のワケとは？ 【写真を見る】なぜ？令和のJKが「顔を隠すポーズ」を好むワケ【THE TIME,】「滅」「ほっぺハート」って何？ことあるごとに写真を撮るという高校生たち。「毎日撮る。1日300枚とか」（高1女子）「写真フォルダに1万4000枚くらいある」（高3女子）そんな中、渋谷トレンドリサーチから【流行ってい