お笑いコンビ、次長課長の河本準一（51）が12日放送されたテレビ朝日系「有吉クイズ」に出演。自身と同じうつ病を経験した先輩芸人から言われた「一言」を明かした。河本は昨年2月、体調不良による当面の休養を発表。そして同6月、パニック障害とうつ病を併発していたことを明かした。そして同7月、仕事復帰した。この日の番組で河本は、有吉と復帰後初共演。メダルゲームを並んでしながら店内でさまざまなトークに花を咲かせた。