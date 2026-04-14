花咲乳がんは乳がんの種類ではなく、乳がんが進行して皮膚に潰瘍ができた状態です。 花咲乳がんになると、潰瘍から強烈な悪臭がするといわれています。 本記事では、花咲乳がんの臭いについて解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「花咲乳がん」を発症すると「どんな臭い」がする？原因や悪臭ケアも解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：上 昌広（医師） 東京