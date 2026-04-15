現地４月14日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第２レグで、前回王者のパリ・サンジェルマンが遠藤航（怪我で離脱中）が所属するリバプールと敵地で対戦。２−０で勝利して２戦合計４−０とし、準決勝進出を決めた。この一戦で２ゴールの活躍を見せたのが、エースのウスマンヌ・デンベレだった。チームが劣勢だった72分、敵陣ペナルティエリア手前の中央でボールを受けると、鋭い切り返しで相手をかわして左足