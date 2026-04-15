【その他の画像・動画等を元記事で観る】 東野圭吾の『白鳥とコウモリ』（幻冬舎文庫）が、松村北斗（SixTONES）と今田美桜のダブル主演により実写映画化、9月4日に全国公開される。 このたび、本編映像初出しとなる特報映像＆ティザービジュアルが解禁。あわせて追加キャスト2名の情報も解禁、キャラクター写真とコメントも公開された。 ■松村北斗と今田美桜が真っ直ぐな視線で訴えかけるビジュアル 善良な