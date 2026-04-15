妻となる植木悦子と出会ったのは1974年、「ボンミュージック」という事務所でした。別の仕事の打ち合わせに来ていた、モデルや女優だった4歳年下の彼女に一目ぼれしてしまいました。24歳の時です。弾き語りの仕事をしていた新宿の「A＆A」というクラブに、ディレクターが彼女を連れて飲みに来てくれました。帰りがけに「次は一人で来てください」とお願いすると、彼女は飼っていたチワワを連れて来ました。北島三郎さんの付き