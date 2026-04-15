スマートフォン決済大手ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）は、個人事業主や法人など全国数百万の決済加盟店を対象に融資事業を月内にも始める。あらかじめ金利や上限額などの融資条件を提示し、借り入れをしたい加盟店がスマホ上で申請すれば、最短で即日、１０００万円を上限に融資を実行する。「ＰａｙＰａｙ店舗専用ローン」の名称で、日本初のネット専業銀行「ＰａｙＰａｙ銀行（旧ジャパンネット銀行）」との共同事業として手がけ