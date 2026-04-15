C大阪の選手やスタッフが思いを語る連載「サクラ咲ケ」。今回は2008年12月に加入してからC大阪一筋で戦い続ける元韓国代表GK金鎮鉉（キム・ジンヒョン、38）が登場し、これまでの歩みや苦しかった昨季、そして現状などを語った。セレッソサポーターの皆さん、キム・ジンヒョンです。今年はまず半年間の特別なリーグがあって、キャンプから徐々に調子を上げて、開幕戦にスタメンで出られました。だから、その後の練習中にケガを