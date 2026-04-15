卓球の最新世界ランクが13日に発表されました。12日までWTTコンテンダー太原(中国)が開催。男子では、準優勝を飾った吉村真晴選手が84位から一気に40人抜きで44位に浮上しました。また優勝した中国の温瑞博選手が3人抜きで11位に浮上。19歳の新鋭がトップ10入り目前となっています。その他、日本勢では張本智和選手が4位をキープ。松島輝空選手は台湾の林繇儒選手に抜かれて8位となりますが、2人がトップ10以内を守っていま