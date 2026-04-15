ヤクルトが3連勝で首位に復帰。松山で行われた一戦だったが6回に降雨コールドが告げられ、2点ビハインドの5回に6安打4得点の猛攻で逆転していたヤクルトが勝利した。14日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説を務めた五十嵐亮太氏が5回の集中打に注目した。「ビッグイニングになるときは長打がいくつかあるものなんですけど、全て単打というのはなかなかない」と目を見張った。さらに、「今年のヤクルトは接戦