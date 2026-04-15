俳優の中山求一郎が14日、東京・新国立劇場小劇場で行われた舞台『エンドゲーム』の取材に応じ、かつて記者を志していたという意外な過去を明かした。1,016人の応募者から選ばれ、新国立劇場主催公演に初出演する中山は、役者として苦しい時期を支えた言葉や、芝居に懸ける現在の思いも率直に告白。「生きづらい」「一人だ」と感じる人たちの“架け橋”になれる俳優を目指したいと語った。中山求一郎サミュエル・ベケットの不朽の