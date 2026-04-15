◆ 先日初HRを記録したルーキーがまたもや活躍中日が投打のかみ合った試合運びで連敗をストップした。先発の金丸夢斗が8回途中2失点と好投し試合をつくると、打線では5番に起用されたドラフト6位ルーキー・花田旭が決勝打を含む2安打2打点の活躍でチームをけん引した。14日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣がプロ初のお立ち台に立った花田について言及した。花田は今後の意気込みを問われると、「負けが