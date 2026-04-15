本拠地・メッツ戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、本拠地のメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合ぶりとなる6号本塁打に期待がかかる。山本由伸投手は今季3勝目をかけて先発する。前日13日（同14日）の同戦に「1番・DH」で先発出場し、初回に右肩後ろに死球を受け、47試合連続出塁をマークした。球団では1