杉本氏は中日移籍2年目に12勝をあげるもチームは低迷元中日左腕の杉本正氏（野球評論家）は、西武から移籍2年目の1986年にチーム最多の12勝をマークした。オールスターゲームに監督推薦で出場するなど、堂々たる活躍だった。しかしチームは5位に低迷。7月に山内一弘監督が途中休養し、高木守道監督代行体制になった年でもあった。“握手で決まった交代劇”、“巨人戦での裏対決”など、杉本氏が2人の指揮官との思い出を明かした