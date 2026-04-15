「何度か胸ぐらを…」――高橋一生が思わず笑顔で明かしたのは、柳沢慎吾との撮影現場でのやり取り。テレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』お披露目イベントでは、サプライズ登場した柳沢の“マシンガントーク”や、共演者が思わず吹き出してしまう撮影裏話が次々と飛び出した。高橋一生○柳沢慎吾、サプライズ登場でトーク止まらず高橋は14日、都内で行われたテレビ朝日『リボーン 〜最後のヒーロー〜』(14日スター