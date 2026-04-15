銀座のクラブに“降臨”開店前の銀座のクラブで、その赤いロングドレスに身を包んだ女性は待っていた。往年と変わらない大きな愛らしい瞳をした彼女は、ちょっとハスキーな声で、「桜樹ルイです。よろしくお願いします！」と丁寧に名乗ったのだった。そう、’90年代前半に多くの男たちの憧れであった、あの“桜樹ルイ”だ──。念のため説明すると、“桜樹ルイ”はアダルトビデオの黄金時代に、そのアイドル的なルックスで業界を席