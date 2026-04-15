「子どものために」と考えて、新たな試みをスタートすることはありますよね。今回は、出産を機に“節約”を始めた筆者の友人夫婦に起こった、思わぬ出来事を紹介します。 息子の出産をきっかけに節約スタート！？ 息子を出産するとき、微弱陣痛が続いたこともあり丸2日かかりました。夫は私のそばでずっと付き添って支えてくれていて、その必死な姿を今も思い出すことがあります。 ようやく息子に会えたと