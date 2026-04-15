警察内部にまだまだ内通者が！？その日、東京地方裁判所412号法廷の被告人席には、警視庁暴力団対策課の元警部補・神保大輔被告（44）の姿があった。国内最大で″最凶″と称される違法スカウト集団「ナチュラル」の捜査班の中心メンバーでありながら、会長ら幹部の動向を監視するカメラの画像や設置場所などの捜査情報を漏らしたとして、神保は地方公務員法違反で逮捕・起訴された。２月に開かれた初公判では勾留中に伸び放題にな