国内外の幅広いメーカーと取り引きがあるだけでなく“日本一スズキのバイクを販売している”ことでも知られるMFDモトフィールドドッカーズ(以下、MFD)グループ。国内メーカーだけでなく海外メーカーの人気車種を揃え、スズキの車両に至っては販売しているモデルのほぼ全車両が用意されているというのだから驚きだ。しかも、ニューモデルに至っては日本一早く試乗でき