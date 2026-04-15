強面役からコミカルな演技も大人気の俳優・遠藤憲一が、16日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】確かに強面ｗ魅惑的な低音ボイスにキュン♡ 魅力的な低音ボイスでナレーションでも活躍する遠藤。15年前の初出演では番組50周年に向けてタイトルコールも。15年前の遠藤といえば、映画「マトリックス」や「20世紀少年」のシリーズ、ドラマ「華麗なる