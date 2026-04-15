神原健太氏はザンクトパウリでキットマネージャー兼プレイヤーケアマネージャーを務める選手の生活に深く入り込みながら、しかし友達にはならない。ザンクトパウリでキットマネージャーと兼務しながらプレイヤーケアマネージャーを務める神原健太氏は、その絶妙な距離感の中でこの仕事の本質と向き合い続けている。通訳として監督と選手の間に立ち、ピッチ外では生活基盤の整備から選手の精神的なケアまでを担う--。前例のないポ