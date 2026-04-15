土屋太鳳と佐藤勝利（timelesz）がダブル主演を務め、井ノ原快彦、北大路欣也が共演するドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系／毎週水曜21時）の第2話が15日の今夜放送される。【写真】井ノ原快彦演じる赤瀬課長がメロい本作はトラックで爆走する捜査本部を題材にした新感覚の刑事ドラマ。警察庁が試験的に運用を決めた移動捜査課に所属する個性派刑事たちの活躍を描き出す。脚本を担当するのは劇場版最新作