身長・体重を公表したタレントの鈴木奈々（３７）が、反響に驚いた。１４日に自身のインスタグラムで「私の体型がネットニュースになって反響が凄（すご）いです！」と明かし、「『理想の体型』『丁度良い』『めっちゃ健康的』沢山嬉しいお言葉をいただきましたー！ありがたいです」と感動。「私は１５４センチ５２キロです」と改めて説明し、「ジムサボってたからまた再開しないと！食べる事が大好きだから運動して体作りし