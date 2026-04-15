MBSの河田直也アナウンサー（51）が14日までに自身のXを更新。3月末で同局を退社した武川智美アナ（57）の送別会でのMBSアナウンサー集合ショットを公開した。【写真】3月末で退社した武川智美アナとMBSアナウンサーの集合ショット河田アナは「武川アナの送別会。ゲストルームを借りてテラスで記念撮影」とつづり、武川アナをはじめ、西村麻子アナ、山中真アナらとの4ショットや産休中の玉巻映美アナら、井上雅雄アナ、前田春