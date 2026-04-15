きょう15日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜後7：00※関西ローカル）では「ライバルが選ぶ、アレはやられた！百貨店グルメランキング」を送る。【番組カット】『鬼滅の刃』を使ってレポートするなすなかにし「阪急うめだ本店」「高島屋大阪店」（※高＝はしごだか）「あべのハルカス近鉄本店」のバイヤーや担当者が、他店の悔しいグルメを互いに激白。関西を代表する3つの百貨店が入り混じった禁