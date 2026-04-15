高橋一生が主演を務める人気ドラマシリーズ『岸辺露伴は動かない』の最新作『泉京香は黙らない』が、5月4日午後9時30分にNHK総合で放送されることが決定し、新キャラクタービジュアルが公開された。あわせて、泉京香と岸辺露伴が背中合わせに立つビジュアルも解禁され、物語の新たな展開に注目が集まる。【写真】追加キャストを一挙紹介！同作では、漫画編集者・泉京香（飯豊まりえ）が担当する新人漫画家・西恩ミカ（堀田真由