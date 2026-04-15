TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が15日、放送される。番組公式Xが放送内容を告知。「ナダルの監禁シリーズが『クイズ』をテーマに3年ぶりの復活！ターゲットを山奥へと誘き出し、声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝えて…正解＆脱出を目指す！」と伝えた。告知動画にはMCのダウンタウン浜田雅功が不在で、MC席には千鳥ノブ（46）がいた。先週放送回で浜田はインフルエンザで欠席していた。番組の