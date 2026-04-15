7人組グループ・IMP.（佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我）が、きょう4月13日に5thシングル「INVADER」をリリース。オリコンニュースでは、新曲やアリーナツアーに関するインタビューを実施した。【番外編】では、その中で基が語ったメンバーへの想いを届ける。【写真】個性抜群！IMP.メンバーのソロカットIMP.は、5thシングルのリリースに先立って、20万人を動員した全国アリーナツアーを完走し