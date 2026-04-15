イランが事実上の封鎖を続けているホルムズ海峡で、過去24時間に20隻以上の商船が通過したと報道されました。アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは14日、過去24時間で20隻以上の商船がホルムズ海峡を通過したと伝えました。アメリカの当局者が明らかにしたものだとしていて、通過した船舶には貨物船、コンテナ船、タンカーが含まれているということです。また、一部の船舶はイランによる攻撃のリスクを抑えるため、位置情