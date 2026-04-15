◇プロ野球 セ・リーグ 中日 6-2 広島(14日、豊橋)中日・花田旭選手が2安打2打点で勝利に貢献。プロ初のヒーローインタビューで喜びを語りました。東洋大から25年ドラフト6位で中日に入団したルーキーはこの日の初回、広島先発・森下暢仁投手からレフトへタイムリー2ベースを記録。5回の第3打席にもタイムリーを放つ活躍を見せました。お立ち台で「多くのファンの皆さんが名前を呼んでくれたり応援していただいているので、すごく