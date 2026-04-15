柴犬の「100点満点」なリアクションが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で160万回再生を突破し、「表情が分かりやすくて草」「完全に理解してるよな」「ナイスリアクション！！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：病院での注射を終え、ニコニコの犬→『もう一度採血が必要』と伝えた瞬間…わかりやすすぎる『絶望の表情』】 大嫌いな注射を頑張る柴犬 YouTubeチャンネル「