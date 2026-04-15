現在は古巣サントスでプレーするネイマール(C)Getty Images異分子にもなりえるガラスのエースは“王国”の復権に必要か否か。相次ぐ怪我によって、代表から遠のいていたネイマールの招集を巡る議論が白熱している。【動画】衝撃のぽっちゃり体型 波紋を広げているネイマールの近影をチェック来る6月にアメリカ、メキシコ、カナダの3か国で開催されるワールドカップに向け、各国代表チームが着々と強化を進める中、2002年の日韓