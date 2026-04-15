滋賀県長浜市では「子ども歌舞伎」が披露されました。 ユネスコ無形文化遺産に登録されている「長浜曳山祭」。豪華に装飾された曳山の上で披露されたのは「子ども歌舞伎」です。 男の子たちは艶やかな衣装を纏い、平安時代、島流しにあった僧を題材にした作品を披露しました。子どもたちは春休み返上で稽古に励んできたということで、訪れた人たちは子どもたちの熱演をカメラに収めるなどしていました。 （見物客）「