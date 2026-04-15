元プロ野球・巨人の元木大介氏が私服ショットを披露し話題を呼んでいる。１５日までに自身のインスタグラムで「オフショット」と書き出した元木大介氏。ヴィンテージ感漂うアメカジアイテムを品良くまとめた、オーバーオール姿を披露し、「天気が良くて、めちゃくちゃ気持ちいい」と一言つづった。そして、「お花見とかピクニックとかされた方いますかー」と問いかけ、「ピクニックにはおにぎり派？サンドイッチ派？どっ