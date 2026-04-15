元巨人の江川卓さん（７０）が１４日放送のＢＳフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜・後１０時）に出演。自身にまつわる数々の伝説の真実を明かした。２度の完全試合をはじめ、１２回のノーヒットノーランを達成するなど「怪物」と呼ばれた作新学院時代。特に１年時の秋季関東大会１回戦・前橋工戦で４回までノーヒットノーランも５回、頭部に死球を受けて退場し、逆転負けを喫した試合について「その日が調子良かったんですよ