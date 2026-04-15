プロ野球パ・リーグは14日、3試合が行われました。首位ソフトバンクは2位に浮上した楽天との3連戦を迎え黒星スタートとなりました。楽天は4回に打線をつなぎ先制点をつかむと、直後に無死満塁から2点奪われ逆転を許しますが、5回に辰己涼介選手がタイムリーヒット、満塁の場面で渡邊佳明選手が投手強襲の当たりで1点をもぎ取り勝利。ソフトバンクとの差を「1.5」に縮めました。日本ハムは達孝太投手の好投でロッテ打線を圧倒。得点