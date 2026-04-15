連載第96回サッカー観戦7700試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7700試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。プロサッカーの試合ですっかり定着したVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）ですが、最近では細かいオフサイドなど、判定を下すのにかなり時間がかかるシーンが見られます。どの競技もスピードアップに取