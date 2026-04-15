ガールズグループKISS OF LIFEのナッティが、アイドルらしからぬスタイルを披露した。ナッティは最近、自身のインスタグラムを更新し、「No caption」とコメントを添えて写真を投稿した。【写真】はち切れそう…ナッティ、ぴちぴちトップス姿公開された写真には、スポーティーでストリート感あふれる衣装をまとったナッティの姿が収められている。キャミソールトップスと迷彩柄のワイドパンツを着こなし、ウエスト部分からインナー