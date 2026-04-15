タイでは、13日から「水かけ祭り」として知られる旧正月を祝う祭りが行われています。2026年は原油高で例年と違った動きも出ています。タイで旧正月を祝う祭り「ソンクラーン」は「水かけ祭り」としても知られ、首都バンコクは、水鉄砲を手にした観光客などでにぎわいを見せています。一方、現地では帰省ラッシュも始まっています。中東情勢で燃料価格が高騰しているため、自家用車から、より安いバスへと移動手段を切り替える人が