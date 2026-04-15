人の生活圏にクマが出没した場合に備え、埼玉県で対処訓練が行われました。埼玉県や警察など約130人が飯能市内の人の生活圏にクマが出没した想定で、緊急銃猟の手順を確認しました。県の調査では、ツキノワグマの推計生息数が最大690頭と5年前の約4倍に増えています。