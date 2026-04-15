金箔（きんぱく）の生産場所が国内では石川県内のみとなったことが、県箔商工業協同組合の調査で判明した。県外で唯一生産していた滋賀県の職人が２０２４年末に引退していることが確認されたという。職人の減少が進む中で、同組合は「金沢箔」と銘打って、金箔の魅力を国内外に広めようと奔走している。（武山克彦）最盛期の３分の１金沢市の金箔製造会社「作田金銀製箔」では、１０人ほどの職人が竹箸を使って１枚ずつ金箔を