「ノリ（横山典弘騎手）って凄え」。ファンが横山典をこのように認識し始めたのは、このレースあたりからではなかったか。もちろん、その前にもトロットサンダー、サクラローレルなどとのコンビでG1を勝ってはいた。だが、それらのG1制覇は“まず馬が強い”という大前提があったように思う。この皐月賞は違った。セイウンスカイが強くないという意味では決してないが“横山典の腕で勝った”という印象が強く残った。それだけ