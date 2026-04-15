アメリカのトランプ大統領は14日、イランとの2回目の協議について「2日以内にパキスタンで開催される可能性がある」とアメリカメディアに語りました。トランプ大統領はニューヨーク・ポストの電話インタビューに応じ、パキスタンのイスラマバードにいる記者に対し、「そこにとどまるべきだ。2日以内に何かが起こる可能性がある」と伝え、2回目となるイランとの協議開催に言及しました。一方、ロイター通信などは14日、「アメリカと