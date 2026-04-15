2026年4月12日、韓国メディア・韓国経済によると、先月の国内市場での電気自動車（EV）販売数が4万1918台に達した。今年2月に初めて3万台を記録してから1カ月で4万台の壁を突破した。韓国自動車モビリティ産業協会によると、先月の新車登録台数は16万1517台で、このうち4万1918台（26.．0％）がEVだった。前年同月（1万7694台）と比較すると約2．5倍となる。ガソリン車（4万8815台）、ハイブリッド車（5万3180台）と大きな差がなか