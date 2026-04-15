エンジンブレーキが「ウザい」と思われることもエンジンブレーキは、多くのドライバーが日常的に活用している減速手段です。しかし、使い方を誤るとクルマへのダメージにつながるだけでなく、後続車にとって危険な状況を招くことがあります。いったいどのような点に注意すべきなのでしょうか。クルマを減速・停止させる際の基本操作は、ブレーキペダルを踏む「フットブレーキ」です。【画像】「ええぇぇ！」 これが「まだ