14日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、巨人・則本昂大の好投について解説陣が言及した。則本は6回無失点と安定した内容で試合をつくり、白星こそつかなかったものの、チームの勝利に大きく貢献した。大矢明彦氏は「立ち上がりから余裕を持って投げていた。三振を狙うというよりボールを散らして打たせる投球が良い方向にはたらいた」と振り返り、その投球術を高く評価した。また、中でも印象的だったというの