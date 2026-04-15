◆ 直近5試合で打率.375と好調！「ライバルが多いなかで、いいアピールになった」日本ハムは14日、ロッテと対戦し5−1で勝利した。1番・水野達稀が4回に勝ち越しの適時二塁打を放ち、3打数1安打2打点の活躍を見せた。直近5試合で打率.375（16-6）と打撃好調の水野。14日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「下位打線に起用されることが多いが、俺にも上位打線を打たせろというようなアピールにも見