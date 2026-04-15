米番組で元ヤンキースら球界OBが投球内容を議論ドジャースの佐々木朗希投手が直面している課題について、米メディアから「癖」ではなく制球力にあるとの指摘が上がっている。投球フォームの癖から球種が相手にバレていると話題になっていたが、球界OBたちは「すべてが変わる」とストライクを先行させる重要性を力説している。佐々木は12日（日本時間13日）、本拠地でのレンジャーズ戦に先発し、4回5安打2失点で今季初勝利はお