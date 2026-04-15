道頓堀川沿いにあるビルなどの屋外看板。使用が義務付けられている不燃材料が使われていないものが半数以上にのぼることがわかりました。 去年8月、大阪・道頓堀のビル2棟が焼けた火災では、消火活動にあたっていた消防隊員2人が死亡しました。 ビルに掲げられていた屋外看板は燃えにくい不燃材料が使われていなかったため、大阪市が道頓堀川沿いの屋外広告物について調査を行った結果、建築基準法で不燃材料の使用が義務付けら
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